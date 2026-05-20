गाजियाबाद की केमिकल फैक्ट्री में आग से मचा हड़कंप, फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर

Fire breaks out at Ghaziabad chemical factory: गाजियाबाद में केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई, देखते-देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों में दहशत फैल गई। फायर ब्रिगेड को आग लगने की जानकारी दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। एक के बाद एक फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। नोएडा, मोदीनगर और वैशाली से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाना पड़ा। घंटाघर कोतवाली से पांच गाड़ियां भेजी गईं। किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। आग लगने की घटना बुलंदशहर इंडस्ट्रियल एरिया की है।