20 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गाज़ियाबाद

गाजियाबाद की केमिकल फैक्ट्री में आग से मचा हड़कंप, फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर

fire in chemical factory: गाजियाबाद स्थित केमिकल फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। देखते-देखते आग की लपटें आसमान छूने लगी। नोएडा, मोदीनगर, वैशाली से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया।

2 min read
Google source verification

गाज़ियाबाद

image

Narendra Awasthi

May 20, 2026

केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

Fire breaks out at Ghaziabad chemical factory: गाजियाबाद में केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई, देखते-देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों में दहशत फैल गई। फायर ब्रिगेड को आग लगने की जानकारी दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। एक के बाद एक फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। नोएडा, मोदीनगर और वैशाली से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाना पड़ा। घंटाघर कोतवाली से पांच गाड़ियां भेजी गईं। किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। आग लगने की घटना बुलंदशहर इंडस्ट्रियल एरिया की है।

बुलंदशहर स्थित इंडस्ट्रियल एरिया की केमिकल फैक्ट्री में आग

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के बुलंदशहर स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में उस समय दहशत फैल गई जब केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। केमिकल के संपर्क में आते ही आग ने विकराल रूप ले लिया। धुएं का गुबार आसमान को छूने लगा। फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों में अफरातफरी मच गई।‌ सभी ने अपने आप को सुरक्षित किया। आग के विकराल रूप को देखते हुए नोएडा, मोदीनगर, और वैशाली से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया और आग पर काबू पाया गया। इस दौरान वॉटर ब्राउज़र और फॉर्म टैंकर का भी इस्तेमाल किया गया।

क्या कहते हैं मुख्य अग्नि सामान अधिकारी

इस संबंध में मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल ने बताया कि बुलंदशहर इंडस्ट्रियल एरिया के केमिकल फैक्ट्री में आग लगने की सूचना उन्हें 4:02 पर मिली। आग लगने की जानकारी मिलते ही घंटाघर कोतवाली से फायर ब्रिगेड की पांच गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। आज की विकरालता को देखते हुए नोएडा, मोदीनगर, और वैशाली से भी फायर ब्रिगेड के साथ गाड़ियों को बुलाया गया।

एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।

आग पर काबू पाने के लिए वाटर ब्राउज़र और हम टैंकर का भी इस्तेमाल किया गया, और आग पर काबू पा लिया गया है। मौके पर अग्निशमन टीम मौजूद है। आग फिर ना भड़कें, इसके लिए कूलिंग का कार्य जारी है। आग लगने के कारणों की भी जांच की जा रही है। प्राइमरी जांच में पता चला कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। गनीमत रहेगी कि कोई जनहानि नहीं हुई है। ‌

ये भी पढ़ें

आगरा: सपा सांसद रामजीलाल सुमन को जान से मारने की मिली धमकी, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
आगरा
राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन, फोटो सोर्स- पत्रिका

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 May 2026 06:27 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / गाजियाबाद की केमिकल फैक्ट्री में आग से मचा हड़कंप, फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर

बड़ी खबरें

View All

गाज़ियाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गाजियाबाद में रेप के आरोपी को जमानत मिलने पर निकाला रोड शो, वीडियो वायरल होने के बाद मचा बवाल, जांच में जुटी पुलिस

Ghaziabad Rape Accused Roadshow
गाज़ियाबाद

गाजियाबाद में सनसनीखेज वारदात: सो रही पत्नी पर बुजुर्ग पति ने कुल्हाड़ी से किए ताबड़तोड़ वार, खुद पहुंचा चौकी

Murder Case
गाज़ियाबाद

Harish Rana Euthanasia: पैरेंट्स ने दान किए हरीश राणा के अंग, इसी साल मार्च में दी गई थी इच्छामृत्यु

Harish Rana Ichchamrityu
गाज़ियाबाद

जाते-जाते दूसरों में जान फूंक गए हरीश राणा, 13 साल बाद मिली थी मशीनों से मुक्ति, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

harish rana case
गाज़ियाबाद

20 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग: दरोगा और 2 सिपाहियों को लगी गोली, गाजियाबाद पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में किया एनकाउंटर

Ghaziabad Cash Van Loot Case
गाज़ियाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.