गाजियाबाद में रेप के आरोपी को जमानत मिलने पर निकाला रोड शो, वीडियो वायरल होने के बाद मचा बवाल, जांच में जुटी पुलिस

शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने सुशील प्रजापति पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था और 11 अगस्त 2025 को उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पिछले साल उसकी गिरफ्तारी के समय भी उसके समर्थकों ने थाने पर जमकर हंगामा किया था। अब जमानत के बाद हुए इस रोड शो पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सुरेंद्र नाथ तिवारी का कहना है कि वायरल वीडियो पुलिस के संज्ञान में आ चुका है। इस मामले की पूरी गंभीरता से जांच की जा रही है और जांच के बाद जो भी जरूरी कानूनी कार्रवाई होगी, वो की जाएगी।