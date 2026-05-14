Harish Rana Euthanasia: पैरेंट्स ने दान किए हरीश राणा के अंग, इसी साल मार्च में दी गई थी इच्छामृत्यु

AIIMS के डॉ. मिश्रा के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डॉक्टरों ने परिवार के साथ विस्तार से चर्चा की, ताकि यह पता लगाया जा सके कि चिकित्सकीय रूप से किसी भी प्रकार का दान संभव है या नहीं। इस स्थिति में पारंपरिक अंगदान संभव नहीं था, इसलिए AIIMS की टीमों ने टिशू दान की संभावनाओं का आकलन किया, जिसमें कॉर्निया और हार्ट वाल्व शामिल थे। इस काम के लिए विशेष टीमों को लगाया गया था। स्पेशल टीम की निगरानी में अंगदान किए गए हैं।