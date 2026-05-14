जाते-जाते दूसरों में जान फूंक गए हरीश राणा, 13 साल बाद मिली थी मशीनों से मुक्ति, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

Harish Rana Case: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गाजियाबाद निवासी हरीश राणा के परिवार की दिल खोलकर सराहना की, जिन्होंने उनकी मृत्यु के बाद अंगदान करने का महान फैसला लिया। हरीश राणा पिछले 13 वर्षों से एक ऐसी कठिन हालत में थे, जहां उनका शरीर पूरी तरह मशीनों और मेडिकल उपकरणों के सहारे था। वह न चल सकते थे, न बोल सकते थे और न ही सामान्य जीवन जी सकते थे। उनके परिवार के लिए उन्हें इस हाल में देखना बेहद दर्दनाक था। एक लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय आधार पर उन्हें 'पैसिव यूथेनेसिया' यानी जीवन रक्षक प्रणाली हटाने की अनुमति दी। 11 मार्च को आए कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद, 24 मार्च को दिल्ली के एम्स AIIMS अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। दुख की इस घड़ी में परिवार ने जो अंगदान का फैसला लिया उसको कोर्ट ने मानवता की एक अनूठी मिसाल बताया।