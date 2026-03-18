18 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गाज़ियाबाद

हरीश राणा की खामोश होती सांसें, बेटे को जाते देख टूट रहा पिता का दिल, थम नहीं रहे आंसू

Harish Rana Passive Euthanasia Case: एम्‍स में हरीश राणा के लाइफ सपोर्ट सिस्‍टम हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पोषण और पानी देने वाली नली हटा दी गई है। उनको ऑक्‍सीजन भी नहीं दिया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हरीश राणा को फिलहाल ब्रेन से जुड़ीं दवाइयां दी जा रही हैं।

2 min read
Google source verification

गाज़ियाबाद

image

Aman Pandey

Mar 18, 2026

Which organ will be donated after Harish Rana's death?

Harish Rana Passive Euthanasia Case: गाजियाबाद की राज एम्पायर सोसायटी में एक फ्लैट के बाहर अब पहले जैसा शोर नहीं है। कुछ दिन पहले तक यहां लोगों की भीड़ लगी रहती थी। कोई हालचाल पूछने आता, कोई दुआ करता। लेकिन अब यहां सन्नाटा है। दरवाजे के पास रुकते ही पड़ोसियों के चेहरे पर भारीपन साफ दिखता है, क्योंकि इसी घर का बेटा हरीश राणा अब दिल्ली के एम्स में जिंदगी से विदा लेने की तैयारी में है।

जवान बेटे की अंतिम विदाई की घड़ियां जैसे-जैसे करीब आ रही हैं, पिता अशोक राणा के आंसू थम नहीं हैं। रुंधे हुए गले और बेहद धीमी आवाज में वे बस इतना ही कह पाए, 'मेरे भीतर जो दर्द का समंदर उमड़ रहा है, उसे बयां करने की शक्ति मुझमें नहीं है। एक पिता के पास अपने बेटे को खोने की पीड़ा के लिए शब्द कम पड़ गए हैं।

13 साल पहले बदली थी जिंदगी

करीब 13 साल पहले हरीश राणा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। परिवार को उम्मीद थी कि वह गांव का पहला इंजीनियर बनेगा। लेकिन यूनिवर्सिटी की चौथी मंजिल से गिरने के बाद सब कुछ बदल गया। गंभीर चोट के बाद हरीश कोमा में चला गया। शरीर ने धीरे-धीरे काम करना बंद कर दिया। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि उसके ठीक होने की संभावना लगभग खत्म है।

इलाज चलता रहा

परिवार ने उम्मीद नहीं छोड़ी। करीब 13 वर्षों तक इलाज चलता रहा। हरीश को घर पर ही बिस्तर पर रखा गया। पिता और परिवार के लोग लगातार देखभाल करते रहे। लेकिन समय के साथ हालत जस की तस रही। आखिरकार जब डॉक्टरों ने भी कोई उम्मीद नहीं जताई, तो परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई।

सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद प्रक्रिया शुरू

सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद दिल्ली एम्स में हरीश राणा के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पोषण और पानी देने वाली नली हटा दी गई है। ऑक्सीजन सपोर्ट बंद कर दिया गया है। डॉक्टर फिलहाल उन्हें ब्रेन से जुड़ी दवाइयां दे रहे हैं।

पिता की आंखों में अधूरा सपना

गाजियाबाद वाले घर में बैठे पिता अशोक राणा बार-बार बेटे के बचपन और अपने सपनों को याद करते हैं। वह बताते हैं कि हिमाचल के उनके गांव में कोई इंजीनियर नहीं था, इसलिए उन्होंने सोचा था कि अपने बड़े बेटे हरीश को इंजीनियर बनाएंगे जो गांव का नाम रोशन करेगा, लेकिन होनी ने 13 साल पहले ऐसा खेल खेला कि वह बिस्तर पर आ गया और फिर उठ ही नहीं पाया। अब तो उसके जाने का समय आ गया है। यह कहते-कहते फफक पड़ते हैं।

राज एम्पायर सोसायटी के पड़ोसी कहते हैं कि इस परिवार ने 13 साल तक उम्मीद नहीं छोड़ी। आज जब हरीश जिंदगी की आखिरी दहलीज पर है, तो पूरा इलाका इस दर्द को महसूस कर रहा है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

18 Mar 2026 08:36 am

Published on:

18 Mar 2026 08:35 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / हरीश राणा की खामोश होती सांसें, बेटे को जाते देख टूट रहा पिता का दिल, थम नहीं रहे आंसू

बड़ी खबरें

View All

गाज़ियाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मैं आर्मी का जवान…मैनेजर छुट्टी नहीं देता…लड़कियों के सामने डांटता इसीलिए मार डाला

गाज़ियाबाद

गाजियाबाद में 4 साल की मासूम से दरिंदगी, पड़ोसी ने रेप के बाद की हत्या…आरोपी गिरफ्तार

4 year old girl raped and murdered in Ghaziabad
गाज़ियाबाद

गाजियाबाद में खेलते-खेलते गायब हुई 4 साल की बच्ची, रात में मिला शव… आरोपी पड़ोसी ने कबूला जुर्म

पुलिस उपायुक्त फोटो सोर्स विभाग
गाज़ियाबाद

AIIMS में शुरू हुई इच्छामृत्यु की प्रक्रिया, हरीश राणा को आज से नहीं दिया जाएगा पानी

गाज़ियाबाद

छुट्टी न देने पर बैंक के अंदर ही गार्ड ने मैनेजर की गोली मारकर की हत्या

गाज़ियाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.