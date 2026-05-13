12 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गाज़ियाबाद

गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, कैश वैन लूटने वाले दो अपराधी ढेर, पुलिसकर्मी भी हुए जख्मी

Ghaziabad News: गाजियाबाद में 27 लाख की कैश वैन लूट मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1-1 लाख के इनामी बदमाश समीर और जुबैर को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है।

4 min read
Google source verification

गाज़ियाबाद

image

Mohd Danish

May 13, 2026

ghaziabad cash van loot police encounter two criminals killed

गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़..

Police Encounter Two Criminals Killed: गाजियाबाद में 27 लाख रुपए की कैश वैन लूट मामले में मंगलवार रात पुलिस एनकाउंटर हुआ। वेव सिटी थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 1-1 लाख के इनामी बदमाश समीर और जुबैर मारे गए। दोनों पर पुलिस ने एक-एक लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की फायरिंग में एक सब इंस्पेक्टर और दो कॉन्स्टेबल घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दोनों बदमाशों को ढेर कर दिया। मौके से लूट की रकम, हथियार और वारदात में इस्तेमाल की गई स्विफ्ट कार भी बरामद हुई है।

गुप्त सूचना पर पुलिस ने बिछाया जाल

डीसीपी सिटी धवल जायसवाल के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि कैश वैन लूट में शामिल बदमाश वेव सिटी इलाके में किसी नई वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। सूचना मिलते ही वेव सिटी पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने इलाके में घेराबंदी शुरू कर दी। इसी दौरान एक संदिग्ध स्विफ्ट कार दिखाई दी। पुलिस ने कार रोकने का प्रयास किया, लेकिन बदमाशों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी।

20 मिनट तक चली ताबड़तोड़ गोलियां

बदमाशों की फायरिंग में एक सब इंस्पेक्टर और दो सिपाही घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई शुरू की। दोनों तरफ से करीब 20 मिनट तक लगातार गोलियां चलीं। मुठभेड़ के दौरान बदमाश कार छोड़कर जंगल की तरफ भागने लगे, लेकिन पुलिस की जवाबी फायरिंग में समीर और जुबैर ढेर हो गए। हालांकि उनके दो साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने फरार आरोपियों की तलाश के लिए पांच टीमें गठित की हैं।

मौके से बरामद हुए लाखों रुपए और हथियार

पुलिस कमिश्नर जे. रविंदर गौड़ ने बताया कि बदमाशों के पास से लूटे गए 9 लाख 10 हजार रुपए नकद बरामद किए गए हैं। इसके अलावा दो पिस्टल, दो तमंचे और वारदात में इस्तेमाल की गई स्विफ्ट कार भी जब्त की गई है। मारे गए दोनों बदमाश गाजियाबाद के विजयनगर इलाके के रहने वाले थे। घायल पुलिसकर्मियों को तुरंत अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है।

6 मई को दिनदहाड़े हुई थी 27 लाख की लूट

यह पूरा मामला 6 मई का है, जब क्रासिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में इंडिया वन कंपनी की कैश वैन से 27 लाख रुपए लूट लिए गए थे। दोपहर करीब एक बजे कंपनी के कर्मचारी एचपी पेट्रोल पंप के पास स्थित एटीएम में कैश डालने पहुंचे थे। गार्ड और दो कर्मचारी रुपए लेकर एटीएम के अंदर गए, जबकि ड्राइवर तेजभान वैन में बैठा था। तभी छह बदमाशों ने वैन पर धावा बोल दिया।

ड्राइवर को बंधक बनाकर ले गए कैश वैन

बदमाशों ने तमंचे के बल पर ड्राइवर को बंधक बना लिया। विरोध करने पर ड्राइवर के साथ मारपीट की गई और हवा में फायरिंग कर उसे डराया गया। इसके बाद बदमाश कैश वैन लेकर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई। करीब दो घंटे बाद मसूरी थाना क्षेत्र में एक्सप्रेस-वे किनारे कैश वैन बरामद कर ली गई, लेकिन उसमें रखे 27 लाख रुपए गायब थे।

सबूत मिटाने के लिए तोड़े CCTV और DVR

लूट के बाद बदमाशों ने अपने खिलाफ सबूत खत्म करने की पूरी कोशिश की। कैश वैन में लगे सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर को कुल्हाड़ी से तोड़ दिया गया था ताकि पुलिस को कोई सुराग न मिल सके। हालांकि पुलिस ने आसपास के दूसरे सीसीटीवी कैमरों और तकनीकी जांच के जरिए बदमाशों की पहचान कर ली।

शुरुआत में ड्राइवर और कर्मचारियों पर हुआ शक

घटना के बाद शुरुआती जांच में पुलिस को कैश वैन के ड्राइवर और कर्मचारियों पर शक हुआ था। कर्मचारियों के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे थे, जिसके बाद ड्राइवर और एक कर्मचारी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पुलिस को यह भी संदेह था कि घटना में अंदरूनी मिलीभगत हो सकती है। हालांकि बाद में सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों से साफ हो गया कि वारदात पेशेवर बदमाशों ने की थी।

रेकी के बाद अंजाम दी गई थी वारदात

जांच में सामने आया कि बदमाशों ने कई दिनों तक कैश वैन की गतिविधियों की रेकी की थी। उन्हें पहले से पता था कि किस समय वैन एटीएम में पैसा डालने पहुंचती है। पुलिस का मानना है कि बदमाश वारदात के वक्त पैदल ही इलाके में घूम रहे थे और मौका मिलते ही हमला कर दिया।

मास्टरमाइंड जुबैर चलाता था बांस-बल्ली की दुकान

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि लूट का मास्टरमाइंड जुबैर विजयनगर इलाके में बांस-बल्ली की दुकान चलाता था। उसका भाई शोएब कपड़ों की फेरी लगाने का काम करता है। दोनों भाइयों ने अपने पड़ोसी फिरोज को भी इस लूट में शामिल किया था। फिरोज दुकानों में कॉस्मेटिक सामान सप्लाई करता है। वहीं गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद कैफ का भाई समीर कोई काम नहीं करता था।

पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं दो आरोपी

इस मामले में पुलिस पहले ही मोहम्मद कैफ और मोहम्मद रिजवान को गिरफ्तार कर चुकी है। 10 मई को हुई गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उनके कब्जे से 8 लाख 6 हजार रुपए बरामद किए थे। इनमें कैफ पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस अब फरार शोएब और फिरोज की तलाश में लगातार दबिश दे रही है।

पुलिस कमिश्नर ने घोषित किया था इनाम

डीसीपी धवल जायसवाल ने बताया कि पुलिस कमिश्नर जे. रविंदर गौड़ ने समीर और जुबैर पर एक-एक लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। दोनों लंबे समय से पुलिस की निगरानी में थे और लगातार ठिकाने बदल रहे थे। पुलिस को आशंका थी कि ये बदमाश आगे भी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं।

गाजियाबाद में बढ़ी सुरक्षा और अलर्ट

इस एनकाउंटर के बाद गाजियाबाद पुलिस ने पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। संवेदनशील इलाकों में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फरार आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 May 2026 12:31 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, कैश वैन लूटने वाले दो अपराधी ढेर, पुलिसकर्मी भी हुए जख्मी

बड़ी खबरें

View All

गाज़ियाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘वीडियो पुलिस को भेजी तो जिंदा गाड़ दूंगा’, गाजियाबाद में दबंगों ने युवक को घर से खींचकर पीटा, युवक आईसीयू में भर्ती

ghaziabad crime news man beaten by mob over scooty dispute
गाज़ियाबाद

मुख्तार अंसारी की पत्नी को खोजने तैय्यब पालकी के घर क्यों पहुंची पुलिस? जानिए दोनों परिवारों के बीच संबंध

police raid
गाज़ियाबाद

5 निकाह और 2 हलाला, हिंदू बनकर दोस्ती की, फिर 25 साल बड़े आदमी से कराई शादी, महिला ने सुनाई दर्दनाक कहानी

Ghaziabad halala case
गाज़ियाबाद

गैस सिलेंडर दिलाने के बहाने खेत में ले गया पड़ोसी, फिर दोस्त संग किया गैंगरेप; वीडियो बनाकर 2 दिन तक किया ब्लैकमेल

Modinagar Gangrape Case
गाज़ियाबाद

भंडारे में शर्मनाक हरकत! हाथ से खाने की प्लेट छीनी, कहा- कोई मुसलमान हमारा खाना न खाए

Bhandara
गाज़ियाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.