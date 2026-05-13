गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, कैश वैन लूटने वाले दो अपराधी ढेर, पुलिसकर्मी भी हुए जख्मी

Police Encounter Two Criminals Killed: गाजियाबाद में 27 लाख रुपए की कैश वैन लूट मामले में मंगलवार रात पुलिस एनकाउंटर हुआ। वेव सिटी थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 1-1 लाख के इनामी बदमाश समीर और जुबैर मारे गए। दोनों पर पुलिस ने एक-एक लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की फायरिंग में एक सब इंस्पेक्टर और दो कॉन्स्टेबल घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दोनों बदमाशों को ढेर कर दिया। मौके से लूट की रकम, हथियार और वारदात में इस्तेमाल की गई स्विफ्ट कार भी बरामद हुई है।