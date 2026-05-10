गैस सिलेंडर दिलाने के बहाने खेत में ले गया पड़ोसी, फिर दोस्त संग किया गैंगरेप; वीडियो बनाकर 2 दिन तक किया ब्लैकमेल

जानकारी के अनुसार, भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव में रहने वलाी युवती के घर में गैस सिलेंडर खत्म हो गया था। युवती ने यह बात पड़ोस में रहने वाले 40 साल के अरविंद कुमार को बताई। आरोप है कि अरविंद शुक्रवार दोपहर युवती को सिलेंडर दिलाने का कहकर अपने साथ ले गया। लेकिन सिलेंडर दिलाने की जगह वह युवती को गांव के पास ईख के खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

इसी दौरान वहां उसी गांव का रहने वाला पंकज भी पहुंच गया। आरोप है कि उसने घटना का वीडियो बना लिया और वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। युवती के विरोध के बावजूद पंकज ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी तरह पीड़िता वहां से निकलकर घर पहुंची और परिजनों को पूरी घटना बताई।