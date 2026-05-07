गाजियाबाद में धर्मांतरण और हलाला रैकेट का खुलासा, फेसबुक दोस्ती से शुरू हुई साजिश; 16 आरोपियों पर केस

Conversion Halala Case Ghaziabad: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से धर्मांतरण, निकाह, तीन तलाक और हलाला से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। पीड़िता की शिकायत पर अंकुर विहार थाना पुलिस ने 16 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मामले में मुख्य आरोपी नवीन राणा उर्फ नावेद समेत कई लोगों के नाम शामिल हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी खालिद हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। यह मामला केवल धर्म परिवर्तन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कथित मानसिक, शारीरिक और धार्मिक शोषण के गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं।