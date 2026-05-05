70 साल के बुजुर्ग ने 50 साल छोटी लड़की से किया चौथा निकाह, पत्नियों के बीच छिड़ी तकरार

नाजरीन मंगलवार को अपने बेटे के साथ कमिश्नर कार्यालय पहुंचीं और एडिशनल पुलिस कमिश्नर को लिखित शिकायत दी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पति हर पत्नी से बच्चे होने के बाद उसे छोड़ देते हैं या घर से निकाल देते हैं। अब वह 20 साल की लड़की को घर ले आए हैं।नाजरीन का कहना है कि जब उन्होंने इस मामले की शिकायत पुलिस में की तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई।अधिकारियों ने मामले की जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है।