1-2-3-4-5 और 6 मई को भारी बारिश, मौसम विभाग का इन जिलों में आंधी-तूफान की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार, एक पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) कश्मीर और उसके आसपास के क्षेत्र में समुद्र तल से 3.1 से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्रवाती परिसंचरण के रूप में सक्रिय है। साथ ही, दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर एक अलग ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थिर है। इन दोनों कारकों की वजह से यूपी में मौसम उथल-पुथल भरा बना हुआ है। इसके अतिरिक्त, 2 मई 2026 से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है। इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है।