क्या गाजियबाद कर रहा किसी बड़े हादसे का इंतजार? इंदिरापुरम में लगी आग ने खोली सिस्टम की पोल

गाजियाबाद के फायर विभाग के पास पूरे जिले के हिसाब से संसाधन काफी कम हैं। करीब 780 वर्ग किलोमीटर के बड़े इलाके और लाखों लोगों की आबादी के लिए सिर्फ 22 फायर टेंडर ही हैं, जो जरूरत के मुकाबले कम माने जा रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ऊंची इमारतों तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही हाइड्रोलिक क्रेन है, जो करीब 42 मीटर यानी 14 मंजिल तक ही पहुंच पाती है, जबकि शहर में इससे कहीं ज्यादा ऊंची बिल्डिंग्स हैं।