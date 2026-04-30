‘ससुर पीछे नहीं खींचते तो चेहरा झुलस जाता’, ‘आंखों के सामने जल गया पूरा घर’, उन 45 मिनटों के खौफ की दास्तान

इंदिरापुरम की इस पॉश सोसायटी में सुबह का समय था, जब अचानक भड़की आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते आग की लपटें नौवीं और दसवीं मंजिल तक फैल गईं। फ्लैटों में फंसे लोग चीख-पुकार मचा रहे थे और गलियारों में घना काला धुआं भर गया था। स्थिति इतनी नाजुक थी कि लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए। लगभग पौन घंटे तक मौत से जूझने के बाद, दमकल विभाग की मुस्तैदी और राहत कार्यों की बदौलत लोगों को सुरक्षित नीचे लाया गया। नीचे आने के बाद अपने जीवनभर की जमा-पूंजी को जलता देख निवासियों की आंखों में आंसू और जुबां पर खौफ साफ नजर आ रहा था।