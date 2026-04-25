गाजियाबाद केमिकल फैक्टरी में भीषण आग, ऑक्सीजन सिलिंडर फटने से गूंजे धमाके, मजदूरों में मची अफरा-तफरी

Chemical Factory Fire Ghaziabad: यूपी के गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के दीनानाथ पुरी पुट्ठी स्थित एक केमिकल फैक्टरी में शनिवार दोपहर करीब दो बजे अचानक भीषण आग लग गई। फैक्टरी में ऑक्सीजन कैन फीलिंग और पेंट से जुड़ा काम किया जाता था। आग लगते ही पूरे परिसर में धुआं फैल गया और देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। शुरुआती जानकारी के अनुसार, आग ने तेजी से फैलते हुए कई हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया।