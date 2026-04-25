गाजियाबाद केमिकल फैक्टरी में भीषण आग, ऑक्सीजन सिलिंडर फटने से गूंजे धमाके, मजदूरों में मची अफरा-तफरी

गाजियाबाद केमिकल फैक्टरी में भीषण आग | AI Generated Image
Chemical Factory Fire Ghaziabad: यूपी के गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के दीनानाथ पुरी पुट्ठी स्थित एक केमिकल फैक्टरी में शनिवार दोपहर करीब दो बजे अचानक भीषण आग लग गई। फैक्टरी में ऑक्सीजन कैन फीलिंग और पेंट से जुड़ा काम किया जाता था। आग लगते ही पूरे परिसर में धुआं फैल गया और देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। शुरुआती जानकारी के अनुसार, आग ने तेजी से फैलते हुए कई हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया।
फैक्टरी में मौजूद ऑक्सीजन कैन और सिलिंडरों में आग लगने के कारण एक के बाद एक तेज धमाके होने लगे। इन धमाकों की आवाज दूर तक सुनाई दी, जिससे आसपास के इलाके में भी दहशत फैल गई। विस्फोट इतने तेज थे कि फैक्टरी के भीतर काम कर रहे मजदूरों में अचानक अफरा-तफरी मच गई और स्थिति भयावह हो गई।
धमाकों के बीच फैक्टरी में मौजूद मजदूर अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। कई मजदूर बिना कुछ संभाले ही बाहर की ओर दौड़े। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, हर कोई सुरक्षित बाहर निकलने की कोशिश में था और कुछ समय के लिए पूरा क्षेत्र भगदड़ जैसे हालात में बदल गया।
घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए आग बुझाने का अभियान शुरू किया। करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल ने बताया कि आग बुझाने के लिए 10 गाड़ियों को कई बार पानी भरकर मौके पर भेजा गया।
अग्निशमन विभाग ने अंततः आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी भी मजदूर के घायल होने या जान जाने की खबर नहीं है। अधिकारियों के अनुसार, आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है और पूरे मामले की गहन पड़ताल की जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।
इस घटना के बाद फैक्टरी में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों और प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि ऑक्सीजन सिलिंडर और ज्वलनशील पदार्थों के साथ काम करने वाली इकाइयों में सख्त सुरक्षा मानकों का पालन बेहद जरूरी होता है। अब प्रशासन फैक्टरी के लाइसेंस, सुरक्षा उपकरणों और फायर सेफ्टी इंतजामों की जांच कर रहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं लापरवाही तो इस हादसे की वजह नहीं बनी।
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