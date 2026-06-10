सोनिया मर्डर केस में बड़ा मोड़: कातिलों को दबोचने के लिए होगा DNA टेस्ट, क्राइम सीन होगा रिक्रिएट

जांच को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए पुलिस की एक स्पेशल टीम दोबारा सूर्या विहार कॉलोनी स्थित वारदात वाली जगह पर जाएगी। यहां पुलिस क्राइम सीन रिक्रिएशन यानी पूरी घटना को फिर नाटक की तरह दोहराया जाएगा। पकड़े गए आरोपियों या संदिग्धों ने पुलिस को जो बयान दिए हैं, उनका मिलान हकीकत से किया जाएगा। पुलिस यह समझने की कोशिश करेगी कि मर्डर को किस तरह अंजाम दिया गया, लाश को ठिकाने लगाने का क्या प्लान था और इस खौफनाक अपराध में कौन-कौन से औजार या हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। अक्सर आरोपी बयानों में झूठ बोलते हैं, जिसे इस तरीके से आसानी से पकड़ा जा सकता है।