10 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गाज़ियाबाद

सोनिया मर्डर केस में बड़ा मोड़: कातिलों को दबोचने के लिए होगा DNA टेस्ट, क्राइम सीन होगा रिक्रिएट

Sonia murder case: गाजियाबाद के सोनिया हत्याकांड मामले में एक और नया मोड़ आ गया है। पुलिस अब किसी की बातों पर नहीं, घटनास्थल पर मिले अवशेषों का डीएनए टेस्ट करवाकर मामले का पर्दाफाश करेगी। एसीपी भास्कर वर्मा ने कहा कि मामले की गहन जांच जारी है।

2 min read
Google source verification

गाज़ियाबाद

image

Pooja Gite

Jun 10, 2026

Sonia Murder Case Ghaziabad

photo patrika

Sonia Murder Case: गाजियाबाद के मुरादनगर की सूर्या विहार कॉलोनी में हुए सोनिया हत्याकांड ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था। इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने जांच में जुट गई है। पुलिस अब केवल बातों या पुराने तरीकों पर भरोसा न करके, पूरी तरह से वैज्ञानिक साक्ष्यों के जरिए कातिलों तक पहुंचने की तैयारी में है। पुलिस का मकसद इस केस को इतना मजबूत बनाना है कि आरोपी कानून के शिकंजे से किसी भी कीमत पर बच न सकें।

डीएनए टेस्ट से होगा खुलासा

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस सबसे पहले घटनास्थल से बरामद हुए मानव अवशेषों हड्डियों या शरीर के हिस्सों का DNA टेस्ट कराने जा रही है। एसीपी भास्कर वर्मा ने बताया कि इन अवशेषों को जांच के लिए जल्द से जल्द फॉरेंसिक लैब भेजा जा रहा है। इस टेस्ट को कराने का सबसे बड़ा कारण यह है कि कानूनी तौर पर यह पूरी तरह पक्का हो सके कि ये अवशेष सोनिया के ही हैं। जब कोर्ट में यह साइंटिफिक रिपोर्ट पेश होगी, तो यह आरोपियों के खिलाफ सबसे पुख्ता और अकाट्य सबूत बनेगी, जिसे कोई झुठला नहीं पाएगा।

सीन रिक्रिएशन होगा

जांच को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए पुलिस की एक स्पेशल टीम दोबारा सूर्या विहार कॉलोनी स्थित वारदात वाली जगह पर जाएगी। यहां पुलिस क्राइम सीन रिक्रिएशन यानी पूरी घटना को फिर नाटक की तरह दोहराया जाएगा। पकड़े गए आरोपियों या संदिग्धों ने पुलिस को जो बयान दिए हैं, उनका मिलान हकीकत से किया जाएगा। पुलिस यह समझने की कोशिश करेगी कि मर्डर को किस तरह अंजाम दिया गया, लाश को ठिकाने लगाने का क्या प्लान था और इस खौफनाक अपराध में कौन-कौन से औजार या हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। अक्सर आरोपी बयानों में झूठ बोलते हैं, जिसे इस तरीके से आसानी से पकड़ा जा सकता है।

पुलिस पड़ताल हुई तेज

पुलिस के बड़े अफसरों का कहना है कि इस हत्याकांड से जुड़े हर छोटे-बड़े सबूत को आपस में जोड़ा जा रहा है। मोबाइल की कॉल डिटेल, डिजिटल सबूत और फॉरेंसिक रिपोर्ट को मिलाकर एक ऐसी मजबूत चार्जशीट तैयार की जा रही है, जो कोर्ट में टिक सके। एसीपी ने साफ किया है कि तफ्तीश बहुत तेजी से चल रही है और बहुत जल्द पुलिस सारे सबूतों को मिलाकर इस पूरे मर्डर केस का आधिकारिक तौर पर पर्दाफाश कर देगी।

दूसरे समुदाय के युवक संग होटल में मिलने गई थी युवती, फंदे से लटकी मिली लाश, पुलिस ने दरवाजा तोड़कर निकाला शव

ये भी पढ़ें
dhar crime

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Jun 2026 05:49 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / सोनिया मर्डर केस में बड़ा मोड़: कातिलों को दबोचने के लिए होगा DNA टेस्ट, क्राइम सीन होगा रिक्रिएट

बड़ी खबरें

View All

गाज़ियाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सूर्या चौहान हत्याकांड: तेरहवीं पर उमड़ा जनसैलाब, मां ने कहा- आरोपियों को कभी जेल से बाहर न आने दिया जाए

Surya Chauhan Murder Case
गाज़ियाबाद

बकरीद पर मारे गए सूर्या चौहान की तेरहवीं आज, सुरक्षा के घेरे में कार्यक्रम; हिंदू संगठनों की बढ़ी मौजूदगी, गाजियाबाद का मामला

thirteenth day of death for surya chauhan who killed on bakrid today ghaziabad news
गाज़ियाबाद

गाजियाबाद में ‘टि्वशा शर्मा’ जैसा हत्याकांड, शादी के 6 महीने बाद रेलिंग से लटका मिला नव विवाहिता का शव

Ghaziabad dowry death, Nandgram woman found dead
गाज़ियाबाद

‘किसी के बाप में दम नहीं, जो नमाज रोक दे’, सूर्या हत्याकांड के बाद गाजियाबाद में भड़काऊ बयान देने वाला पूर्व सपा नेता गिरफ्तार

Mohammad Imran Arrested
गाज़ियाबाद

दूसरे समुदाय के युवक संग होटल में मिलने गई थी युवती, फंदे से लटकी मिली लाश, पुलिस ने दरवाजा तोड़कर निकाला शव

dhar crime
गाज़ियाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.