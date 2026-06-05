दूसरे समुदाय के युवक संग होटल में मिलने गई थी युवती, फंदे से लटकी मिली लाश, पुलिस ने दरवाजा तोड़कर निकाला शव

इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारी उपासना पाण्डेय ने बताया कि गुरुवार 4 जून की शाम को होटल के स्टाफ ने पुलिस को इस सुसाइड के बारे में बताया था। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। शुरुआती जांच में यह मामला आत्महत्या का ही लग रहा है। लड़की के घरवालों को इस हादसे की खबर दे दी गई है। पुलिस का कहना है कि इलाके में शांति व्यवस्था बनी हुई है और लड़के से पूछताछ के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही होटल के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कब और किन परिस्थितियों में होटल पहुंची थी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के कारणों की स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी। फिलहाल, मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है।