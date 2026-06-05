दूसरे समुदाय के युवक संग होटल में मिलने गई थी युवती, फंदे से लटकी मिली लाश, पुलिस ने दरवाजा तोड़कर निकाला शव

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Ghaziabad Hotel Suicide: गाजियाबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां के विजयनगर इलाके में स्थित एक होटल के कमरे में एक लड़की की लाश पंखे से लटकी हुई मिली। यह खबर मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि लड़की यहां अपने से दूसरे धर्म के एक लड़के के साथ आई थी। घटना के बाद होटल के स्टाफ ने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और साथ आए लड़के को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
होटल के कर्मचारियों की सूचना पर जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची, तो कमरा अंदर से बंद था। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर देखा तो लड़की का शव फंदे से लटक रहा था। जब पुलिस ने होटल के एंट्री रजिस्टर की जांच की, तो पता चला कि लड़की यहां एक दूसरे समुदाय के युवक के साथ रुकी हुई थी। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए उस लड़के को हिरासत में ले लिया है। उस पर लड़की को खुदकुशी के लिए उकसाने का शक है।
इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारी उपासना पाण्डेय ने बताया कि गुरुवार 4 जून की शाम को होटल के स्टाफ ने पुलिस को इस सुसाइड के बारे में बताया था। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। शुरुआती जांच में यह मामला आत्महत्या का ही लग रहा है। लड़की के घरवालों को इस हादसे की खबर दे दी गई है। पुलिस का कहना है कि इलाके में शांति व्यवस्था बनी हुई है और लड़के से पूछताछ के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही होटल के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कब और किन परिस्थितियों में होटल पहुंची थी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के कारणों की स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी। फिलहाल, मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है।
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