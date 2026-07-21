Double Murder Case Update: माता-पिता की बेटों ने की हत्या! किराए पर रहने वाली महिला गाजियाबाद मर्डर केस में क्या बोली?

Ghaziabad Double Murder Case Update: उत्तर प्रदेशके गाजियाबाद में पारिवारिक विवाद लगातार खूनी रूप लेते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले मोदीनगर में एक बेटे द्वारा अपने पिता की गोली मारकर हत्या किए जाने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां 2 सगे भाइयों पर अपने ही माता-पिता की हत्या करने का आरोप है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।