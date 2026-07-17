रिश्ते का भरोसा टूटा: गाजियाबाद में फर्जी हस्ताक्षर कर खाते से निकाले 2.16 करोड़ रुपए, 16 चेकों से खेला बड़ा खेल

Ghaziabad Crime News: रिश्तों में भरोसे का फायदा उठाकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। गाजियाबाद में एक व्यक्ति पर आरोप लगा है कि उसने अपने रिश्तेदार के बैंक खाते से फर्जी हस्ताक्षर कर 2.16 करोड़ रुपए निकाल लिए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला गाजियाबाद कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा है। शिकायतकर्ता जोसेफ जयनाथन का आरोप है कि उनके रिश्तेदार रवि प्रकाश ने पुराने संबंधों और बैंक खाते की जानकारी का फायदा उठाकर यह पूरी साजिश रची। आरोप है कि वर्ष 2016 से 2021 के बीच 16 फर्जी चेकों के जरिए खाते से करोड़ों रुपए निकाले गए।