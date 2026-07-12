4 घंटे तक नहीं मिली मासूम, डॉगी बना मददगार, गाजियाबाद रेप केस में बच्ची की मां का खुलासा

बच्ची को तलाशते हुए लोग उस निर्माणाधीन इमारत तक पहुंचे जहां एक सुरक्षा गार्ड तैनात था। गार्ड ने बताया कि उसने इमारत के अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनी थी, उसे पक्का नहीं पता था क्योंकि उसने वह आवाज सिर्फ एक बार सुनी थी। इमारत के अंदर काफी अंधेरा था। जब परिजन और पड़ोसी अंदर जाने लगे तो एक डॉगी भी उनके साथ चल पड़ा। कुछ ही देर में वह डॉगी बेसमेंट की तरफ गया और वहां जाकर रुक गया। जब लोगों ने डॉगी के पीछे जाकर देखा तो वहां मासूम की लाश पड़ी थी। रात करीब 1:00 बजे पुलिस को घटना की सूचना दी गई।