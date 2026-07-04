Ghaziabad Mohit Murder Case: बहन को गाली देने पर मोहित ने मारा था मुक्का, बदला लेने के लिए किया था गौरव ने 17 बार बेरहमी से चाकू से हमला

मुख्य आरोपी गौरव पंडित को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसे हत्या में इस्तेमाल स्विस नाइफ बरामद कराने जल प्लांट रोड स्थित डंपिंग ग्राउंड लेकर गई। पुलिस के अनुसार, वहीं झाड़ियों में उसने स्विस नाइफ के साथ एक तमंचा और कारतूस भी छिपाकर रखे थे। मौका मिलते ही गौरव ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी, जिसके बाद उसे पकड़कर अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पुलिस ने मुख्य आरोपी गौरव पंडित के अलावा देव, उसके भाई न्याय और हरि को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हत्या में इस्तेमाल स्विस नाइफ, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं।