Ghaziabad: ऑपरेशन में गलत नस काटने का आरोप, महिला बोली- डॉक्टर ने कहा, ‘सब अल्लाह की मर्जी है’

दिल्ली के शाहदरा के करदम पुरी की रहने वाली नूर सबा के मुताबिक, 17 फरवरी 2026 को गाजियाबाद के लोनी स्थित अल्वी नर्सिंग होम में उनका गॉल ब्लैडर निकालने का ऑपरेशन हुआ था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन करीब 15 से 20 दिन बाद उनकी तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। उन्हें पेट में परेशानी होने लगी और बाद में पीलिया भी हो गया। इलाज के लिए वह दोबारा उसी नर्सिंग होम पहुंचीं। महिला का कहना है कि अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें पीलिया होने की बात कही और दो दिन के लिए भर्ती भी रखा, लेकिन उनकी तबीयत आखिर क्यों बिगड़ी, इसका कोई साफ जवाब नहीं दिया गया। इलाज के बावजूद उनकी हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ। जब उन्हें लगा कि सही इलाज नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने दूसरे अस्पताल में डॉक्टरों से सलाह लेने का फैसला किया।