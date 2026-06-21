UP News: मोबाइल बैंकिंग के ग्राहक बढ़कर हुए 10.54 करोड़; तीन जिले यूपी में सबसे आगे, देखिए आंकड़े

Mobile Banking Customers Increase In UP: उत्तर प्रदेश में स्मार्टफोन और डिजिटल सेवाओं के बढ़ते इस्तेमाल का असर बैंकिंग व्यवस्था पर भी साफ दिखाई देने लगा है। पिछले 2 सालों में मोबाइल बैंकिंग उपयोगकर्ताओं की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मार्च 2024 के मुकाबले मार्च 2026 तक मोबाइल बैंकिंग ग्राहकों की संख्या 5.02 करोड़ से बढ़कर 10.54 करोड़ पहुंच गई, यानी इस अवधि में 110 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे प्रदेश में डिजिटल लेनदेन का दायरा तेजी से बढ़ा है।