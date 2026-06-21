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UP News: मोबाइल बैंकिंग के ग्राहक बढ़कर हुए 10.54 करोड़; तीन जिले यूपी में सबसे आगे, देखिए आंकड़े

Mobile Banking Customers Increase In UP: उत्तर प्रदेश में मोबाइल बैंकिंग के ग्राहक बढ़कर करीब दोगुने हो गए हैं। राज्य के तीन जिले सबसे आगे हैं। देखिए आंकड़े।

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गाज़ियाबाद

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Harshul Mehra

Jun 21, 2026

mobile banking customers increase in up see figures ghaziabad news

उत्तर प्रदेश में मोबाइल बैंकिंग के ग्राहक बढ़कर करीब दोगुने हुए। फोटो सोर्स-Ai

Mobile Banking Customers Increase In UP: उत्तर प्रदेश में स्मार्टफोन और डिजिटल सेवाओं के बढ़ते इस्तेमाल का असर बैंकिंग व्यवस्था पर भी साफ दिखाई देने लगा है। पिछले 2 सालों में मोबाइल बैंकिंग उपयोगकर्ताओं की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मार्च 2024 के मुकाबले मार्च 2026 तक मोबाइल बैंकिंग ग्राहकों की संख्या 5.02 करोड़ से बढ़कर 10.54 करोड़ पहुंच गई, यानी इस अवधि में 110 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे प्रदेश में डिजिटल लेनदेन का दायरा तेजी से बढ़ा है।

AePS और डेबिट कार्ड धारकों की संख्या में भी इजाफा

इसी अवधि में आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS) से जुड़े ग्राहकों की संख्या बढ़कर 16.60 करोड़ तक पहुंच गई है। वहीं, प्रदेश में ATM सह डेबिट कार्ड धारकों की संख्या 12.15 करोड़ हो चुकी है। यूपी में डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं की सबसे अधिक पहुंच तीन जिलों- गौतमबुद्धनगर, लखनऊ और गाजियाबाद में दर्ज की गई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्मार्टफोन आधारित बैंकिंग तेजी से विस्तार कर रही है।

इंटरनेट बैंकिंग के उपयोगकर्ताओं में भी लगातार वृद्धि

वित्त वर्ष 2025-26 की डिजिटल बैंकिंग लेनदेन रिपोर्ट के अनुसार, इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। मार्च 2024 में जहां 4.04 करोड़ लोग इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग कर रहे थे, वहीं मार्च 2026 तक यह आंकड़ा बढ़कर 4.95 करोड़ हो गया। इस तरह दो वर्षों में इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं की संख्या में करीब 23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

प्रति लाख आबादी पर डेबिट कार्ड का औसत बढ़ा

प्रदेश में प्रति लाख आबादी पर डेबिट कार्डों की संख्या एक वर्ष में 55,439 से बढ़कर 58,979 तक पहुंच गई है। इस मामले में गौतमबुद्धनगर 3,09,035 कार्ड प्रति लाख आबादी के साथ पहले स्थान पर है। इसके बाद लखनऊ में 1,14,936 और वाराणसी में 92,444 डेबिट कार्ड प्रति लाख आबादी दर्ज किए गए हैं। प्रदेश के 11 जिलों में यह औसत राज्य के औसत 58,979 से अधिक है।

संभावनाशील जिलों में अभी भी राज्य औसत से कम पहुंच

सरकार द्वारा चिह्नित संभावनाशील जिलों में डिजिटल बैंकिंग का विस्तार अपेक्षाकृत धीमा है। इन जिलों में प्रति लाख आबादी पर डेबिट कार्डों का औसत 43,985 है, जो राज्य औसत से कम है। इससे स्पष्ट है कि इन क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने की अभी और आवश्यकता है।

इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग में भी बढ़ा औसत

इंटरनेट बैंकिंग के क्षेत्र में प्रति लाख आबादी पर ग्राहकों की संख्या 19,593 से बढ़कर 24,014 हो गई है। इस श्रेणी में गौतमबुद्धनगर, लखनऊ और गाजियाबाद शीर्ष स्थान पर हैं। वहीं, मोबाइल बैंकिंग उपयोगकर्ताओं की संख्या प्रति लाख आबादी पर 24,360 से बढ़कर 51,157 तक पहुंच गई है, जो डिजिटल भुगतान की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाती है।

चित्रकूट ने किया बेहतर प्रदर्शन

सरकार के संभावनाशील जिलों में इंटरनेट बैंकिंग के प्रति लाख उपभोक्ताओं का औसत 14,541 और मोबाइल बैंकिंग का औसत 41,333 है, जो राज्य औसत से कम है। हालांकि चित्रकूट ऐसा जिला है, जिसने मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग दोनों के उपयोग में राज्य औसत से बेहतर प्रदर्शन कर अपनी अलग पहचान बनाई है।

डिजिटल बैंकिंग का बढ़ता दायरा

स्मार्टफोन और इंटरनेट की पहुंच बढ़ने के साथ उत्तर प्रदेश में डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं का दायरा लगातार विस्तृत हो रहा है। शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में भी लोग तेजी से मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग को अपना रहे हैं, जिससे नकद लेनदेन पर निर्भरता लगातार कम होती जा रही है।

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Updated on:

21 Jun 2026 07:17 am

Published on:

21 Jun 2026 07:02 am

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