चाय की चुस्की के साथ ओमान के लोग चखेंगे बनारसी स्वाद, पहली बार वाराणसी से भेजी गई 40 मिट्रिक टन बिस्कुट की खेप

एपीडा के अध्यक्ष अभिषेक देव ने कहा कि वाराणसी जैसे लैंडलॉक्ड क्षेत्र से ओमान के लिए निर्यात होना ऐतिहासिक उपलब्धि है, जो सीईपीए के बाद और आसानी से हासिल हो रहा है। यह अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने की इच्छा रखने वाले अन्य स्थानीय निर्यातकों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगा। एपीडा के क्षेत्रीय प्रमुख डॉ. सीबी सिंह ने बताया हम वाराणसी क्षेत्र से कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्यरत हैं। इससे पहले यहां से आम, मिर्च, भिंडी जैसे ताजे उत्पाद विदेशों में भेजे जा चुके हैं। पिछले वर्ष शारजाह के बाजार के लिए बिस्कुट निर्यात की शुरुआत हुई थी और अब ओमान के रूप में एक और बड़ा बाजार पूर्वांचल के उद्योगों के लिए खुल गया है।