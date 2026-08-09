वाराणसी के दालमंडी प्रोजेक्ट ने पकड़ी रफ्तार, विधायक ने किया भूमि पूजन

दरअसल, 22 जुलाई 2025 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में दालमंडी चौड़ीकरण प्रोजेक्ट को पेश किया गया था और इस पर मोहर लगी थी। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद 23 जुलाई से दालमंडी में नापी की कार्रवाई शुरू की गई थी और इसके लिए 215.88 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर किया गया था। नई सड़क से चौक थाने तक निकलने वाली इस सड़क की लंबाई करीब 650 मीटर है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने मकान की रजिस्ट्री के लिए चौक थाने के अंदर अपना एक कैंप कार्यालय भी खोला था, जहां पर लोग आसानी से अपने मकान की रजिस्ट्री कर रहे थे।