4 साल में एक लाख बच्चों तक पहुंची अक्षय पात्र की पोषण थाली, काशी में 20 हजार बच्चों से हुई थी शुरुआत, 14 करोड़ से निर्मित हाईटेक रसोई में होता है तैयार

बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि अक्षय पात्र की केंद्रीयकृत रसोई में भोजन तैयार होने से लेकर विद्यार्थियों तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया महज चार घंटे में पूरी कर ली जाती है। विद्यालयों तक गर्म, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन पहुंचाने के लिए 65 निर्धारित रूट बनाए गए हैं। इन मार्गों पर 65 विशेष वाहनों के माध्यम से प्रतिदिन भोजन का वितरण किया जाता है। ये वाहन औसतन 40 से 60 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। भोजन की गर्माहट, गुणवत्ता और स्वच्छता बनाए रखने के लिए इसे विशेष रूप से डिजाइन किए गए सीलबंद खाद्य कंटेनरों में पैक कर स्कूलों तक पहुंचाया जाता है। उन्होंने बताया कि इस पहल से बच्चों को पौष्टिक और स्वच्छ भोजन उपलब्ध हो रहा है। इससे न केवल उनके स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार हुआ है, बल्कि विद्यार्थियों की उपस्थिति, नियमितता और शैक्षिक गुणवत्ता पर भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है।