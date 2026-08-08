अपराध के लिए उठने वाले हाथ अब बन रहे आत्मनिर्भर, वाराणसी की सेंट्रल जेल में कैदियों के हाथ से बने खाद्य सामग्री की डिमांड, जेल से ही पाल रहे परिवार

सेंट्रल जेल वाराणसी के वरिष्ठ जेल अधीक्षक राधा कृष्ण मिश्रा ने बताया कि सेंट्रल जेल सिर्फ कारागार ही नहीं बल्कि एक औद्योगिक कारगर है। यहां पर बेकरी का उद्योग भी चलता है, जिसमें बिस्किट, क्रीम रोल, क्रीम ब्रेड, सदा ब्रेड इत्यादि का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा सेंट्रल जेल में आचार और मुरब्बा का विभाग भी है, जिसमें इनका निर्माण होता है। इनमें विभिन्न प्रकार के अचार का निर्माण किया जाता है, जिनमें मुख्य रूप से आम, कटहल, मिक्स अचार शामिल है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय कारागार में फर्नीचर का उद्योग भी है, जिसमें सोफे और कुर्सियों का निर्माण किया जाता है। सेंट्रल जेल की बनी हुई कुर्सियां कई सरकारी दफ्तर में इस्तेमाल में लाई जाती हैं।