कैदियों के बीच शिक्षक बने डीजी हिमांशु गुप्ता, बिलासपुर जेल में अंग्रेजी पढ़ाई, कई आधुनिक सुविधाओं को हरी झंडी

Bilaspur Central Jail: छत्तीसगढ़ की जेलों को सुधार गृह के रूप में विकसित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल करते हुए जेल महानिदेशक (डीजी जेल) हिमांशु गुप्ता ने बुधवार को बिलासपुर केंद्रीय जेल का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जेल की सुरक्षा, व्यवस्थाओं और कैदियों के जीवन स्तर का जायजा लिया। इस दौरान कैदियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और कई महत्वपूर्ण सुविधाओं को तत्काल स्वीकृति दी।