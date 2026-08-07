वाराणसी में नाबालिग के साथ गलत हरकत, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

वहीं, बच्ची के परिजन जैतपुरा थाने पहुंचे और इस पूरे मामले में लिखित तहरीर सौंपी है। परिजनों ने पूरी आप बीती पुलिस को बताई। हालांकि, आरोपी अभी फरार है और पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बाद उसकी तलाश कर रही है। पीड़ित परिजनों ने बताया है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि आरोपी ने इस तरह की हरकत की है। इससे पहले भी उसने कई बार बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। परिजनों ने बताया कि हर जुमे को परिवार के लोग धार्मिक कार्यक्रम में व्यस्त रहते हैं, इस दौरान मोहल्ले में भी कोई आता जाता नहीं है, इसी का फायदा आरोपी उठता था और घर के बाहर खेल रही बच्ची को बुलाकर गली में छेड़छाड़ और प्राइवेट पार्ट को छुआ करता था। परिजनों का आरोप है कि आरोपी ने बच्ची के कपड़े तक उतारने की कोशिश की है। बच्ची ने या पूरी बात रोते हुए अपने परिजनों को बता दी।