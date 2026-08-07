काशी में लव जिहाद! सलमान ने सन्नी बनकर महिला को फंसाया, शादी के बाद धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव, हुआ अरेस्ट

पूरा मामला वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने लव जिहाद के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि युवक का असली नाम सलमान खान है और वह सन्नी बनकर रह रहा था। सिगरा थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया है कि सलमान खान एक मैकेनिक है और वह अक्सर उसके यहां अपनी स्कूटी ठीक करने जाया करती थी। इसी दौरान सलमान ने झांसे में लेकर उसे प्रेम जाल में फंसा लिया।