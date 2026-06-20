Love Jihad Debate: बंगाल बॉर्डर पर हिंदू शक्ति का महासंगम, 28 जून को बनगांव में जुटेंगे हजारों लोग

VHRP Raises Conversion Concerns: विश्व हिन्दू रक्षा परिषद (VHRP) ने शनिवार को राजधानी लखनऊ के गोमतीनगर स्थित अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान धर्मांतरण, कथित लव जिहाद और हिंदू उत्पीड़न से जुड़े कई मामलों को सार्वजनिक करते हुए बड़ा दावा किया। परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष एवं रेल मंत्रालय, भारत सरकार के सदस्य सलाहकार गोपाल राय ने कहा कि संगठन लगातार देशभर में हिंदू समाज से जुड़े मामलों पर कार्य कर रहा है और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने घोषणा की कि 28 जून को पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश सीमा से सटे बनगांव में एक विशाल हिन्दू महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है।