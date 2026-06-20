UP News: बढ़ई, लोहार, दर्जी और नाई के लिए सुनहरा मौका,विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में शुरू हुए आवेदन

इस योजना का लाभ बढ़ई, नाई, लोहार, धोबी, राजमिस्त्री, हलवाई, दर्जी तथा अन्य पारंपरिक दस्तकारी व्यवसायों से जुड़े लोगों को मिलेगा। सरकार का मानना है कि ये व्यवसाय ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी है और इन्हें मजबूत बनाकर स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार पारंपरिक कारीगरों के पास वर्षों का अनुभव और हुनर होता है, लेकिन आधुनिक उपकरणों और तकनीकी जानकारी के अभाव में वे अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाते। यह योजना उनकी इसी कमी को दूर करने का प्रयास है।