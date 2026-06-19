Lucknow Railway: आज से रेलवे की बड़ी सौगात: पूर्वांचल और लखनऊ को दिल्ली से जोड़ेगी नई स्पेशल ट्रेन

भारतीय रेलवे लगातार विभिन्न क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए नई ट्रेनों और विशेष सेवाओं का संचालन कर रहा है। उद्घाटन विशेष गाड़ी भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। रेलवे का प्रयास है कि यात्रियों को बेहतर यात्रा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और भीड़भाड़ वाले मार्गों पर अतिरिक्त सेवाएं दी जाएं। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की संख्या, मांग और परिचालन अनुभव के आधार पर भविष्य में ऐसे मार्गों पर और भी सुविधाएं बढ़ाई जा सकती हैं।