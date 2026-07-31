Ajmer: सरकारी स्कूल की छात्राओं से आपत्तिजनक चैट करने वाले दो शिक्षकों पर POCSO केस, एक गिरफ्तार, दूसरा फरार

Ajmer Teacher Misconduct Case: अजमेर के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली दो छात्राओं से आपत्तिजनक मोबाइल मैसेज भेजने और छेड़छाड़ करने के मामले में पुलिस ने एक शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। वहीं इस मामले में शामिल दूसरा शिक्षक अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। दोनों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज है।