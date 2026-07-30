Rajasthan: ज्योति मिर्धा बोलीं- ‘गिद्ध टाइप की राजनीति करते हैं हनुमान बेनीवाल, बंद कमरे में नेताओं के छूते हैं पैर’

भाजपा संभाग कार्यालय में आयोजित बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में डॉ. मिर्धा ने कहा कि हनुमान बेनीवाल का राजनीतिक तरीका अलग है। उन्होंने कहा कि जहां भी असंतोष या नकारात्मक माहौल दिखाई देता है, वहां उसे और बढ़ाने की कोशिश की जाती है। मिर्धा ने यह भी आरोप लगाया कि सार्वजनिक मंचों पर बड़े-बड़े दावे करने वाले बेनीवाल जरूरत पड़ने पर बंद कमरों में नेताओं के पैर छूते हैं और कभी इस सरकार तो कभी दूसरी सरकार में शामिल होने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि वह बेनीवाल के बयानों को गंभीरता से नहीं लेतीं।