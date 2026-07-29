Ajmer Crime: गूगल पर सर्च किया कस्टमर केयर नंबर तो साइबर ठगों ने बना लिया निशाना, बैंक अधिकारी बनकर ठगे 3.60 लाख रुपए

क्रेडिट कार्ड संबंधी सहायता के लिए गूगल पर हेल्पलाइन नम्बर सर्च करना एक युवक को भारी पड़ा। फर्जी कस्टमर केयर नम्बर के जरिए साइबर ठगों ने खुद को बैंक और क्रेडिट कार्ड कम्पनी का अधिकारी बताकर विश्वास में ले लिया। फिर विभिन्न ट्रांजेक्शन के माध्यम से उसके खाते से 3 लाख 59,933 रुपए की निकासी कर ली। जयपुर एटीएस-एसओजी की ओर से भेजी गई जीरो नम्बर एफआईआर के आधार पर साइबर थाने से प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है।