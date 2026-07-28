Ajmer: ‘मर्डर हो गया’, पड़ोसी ने पुलिस को दी संदिग्ध मौत की सूचना, सेना से रिटायर्ड पिता बोले-किसी तरह का शक नहीं

पुलिस की पड़ताल में सामने आया कि गोपालसिंह चौधरी के पिता गिरवरलाल जाट सेना से रिटायर्ड हैं और उनकी उम्र करीब 70 साल है। वहीं बड़ा भाई लक्ष्मणसिंह बुक बाइंडिंग का काम करता है। परिवार के अनुसार, गोपालसिंह अपने पिता और भाई के साथ ही रहता था। भाई लक्ष्मणसिंह ने बताया कि गोपालसिंह वर्ष 2017 तक ई-मित्र चलाता था। वर्ष 2014 में उसके हार्ट के वॉल्व खराब होने के बाद पेसमेकर लगाया गया था। इसके बाद उसे लकवा भी आ गया था। बीमारी के कारण वह लंबे समय से कोई काम नहीं कर रहा था।