Barmer: गुड़ामालानी की 92 वर्षीय महिला का देहदान, समाज को दी नई मिसाल, भावुक हुए ग्रामीण

बाड़मेर। गुड़ामालानी के धांधलावास निवासी 92 वर्षीय गैरों देवी धर्मपत्नी गंगाराम बोस का हाल ही में निधन हो गया। अपनी अंतिम इच्छा और परिजनों के सहयोग से उनका पार्थिव शरीर देहदान के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया। बाड़मेर जिले में अब तक यह आठवां देहदान है, जबकि जिले में कुल 109 लोगों ने पहले ही देहदान की शपथ ले रखी है।