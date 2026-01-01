1 जनवरी 2026,

गुरुवार

नव वर्ष पर बाबा रामदेव की समाधि पर उमड़ा आस्था का सैलाब, जयकारों से गूंजी धर्मनगरी

लोक देवता बाबा रामदेव समाधि के नववर्ष पर दर्शन करने के लिए गुरुवार को आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा।

Yogendra Kumar Sen

Jan 01, 2026

लोक देवता बाबा रामदेव समाधि के नववर्ष पर दर्शन करने के लिए गुरुवार को आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने बाबा रामदेव समाधि के दर्शन कर अमन चैन की प्रार्थना की। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओ के आगमन से रामदेवरा के मुख्य बाजार सहित प्रमुख स्थानों पर पूरे दिन यात्रियों की रेलमपेल लगी रही। बुधवार शाम से नववर्ष की पूर्व संध्या पर देश के विभिन्न राज्यों से हजारों की संख्या में आए श्रद्धालुओं ने बाबा रामदेव समाधि परिसर के बाहर मंदिर के पट बंद होने के बाद आयोजित रात्रि जागरण में भाग लिया।

श्रद्धालुओं ने नववर्ष के आगाज के साथ ही रात्रि 12 बजते ही जमकर आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को बधाई दी। गुरुवार सुबह बाबा रामदेव जी की मंगला आरती के समय से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार मंदिर रोड पर लगी रही। वही समाधि परिसर के भीतर का क्षेत्र भी श्रद्धालुओ से खचाखच भरा रहा। देर शाम तक श्रद्धालुओं का रेलों बसों और निजी वाहनों से रामदेवरा आने जाने का क्रम बना रहा। गुरुवार को पंजाब, हरियाणा,दिल्ली,गुजरात के साथ राजस्थान के विभिन्न जिलों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु रामदेवरा आए। श्रद्धालुओ ने नववर्ष पर बाबा रामदेव समाधि के दर्शन कर मंगल कामना की।

01 Jan 2026 08:52 pm

नव वर्ष पर बाबा रामदेव की समाधि पर उमड़ा आस्था का सैलाब, जयकारों से गूंजी धर्मनगरी

