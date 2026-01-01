नव वर्ष पर बाबा रामदेव की समाधि पर उमड़ा आस्था का सैलाब, जयकारों से गूंजी धर्मनगरी

श्रद्धालुओं ने नववर्ष के आगाज के साथ ही रात्रि 12 बजते ही जमकर आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को बधाई दी। गुरुवार सुबह बाबा रामदेव जी की मंगला आरती के समय से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार मंदिर रोड पर लगी रही। वही समाधि परिसर के भीतर का क्षेत्र भी श्रद्धालुओ से खचाखच भरा रहा। देर शाम तक श्रद्धालुओं का रेलों बसों और निजी वाहनों से रामदेवरा आने जाने का क्रम बना रहा। गुरुवार को पंजाब, हरियाणा,दिल्ली,गुजरात के साथ राजस्थान के विभिन्न जिलों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु रामदेवरा आए। श्रद्धालुओ ने नववर्ष पर बाबा रामदेव समाधि के दर्शन कर मंगल कामना की।