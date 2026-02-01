रतलाम के 6183 किसानों ने की बीमा कम्पनी में शिकायत

बेमौसम बारिश से गेहूं की फसल आड़ी पड़ी

ग्राम पंचायत इटावा खुर्द के बिंजाखेड़ी में बेमौसम बारिश से गेहूं की फसल आड़ी पड़ चुकी हैं। सरपंच घनश्याम जीत कुमावत ने हल्का पटवारी के साथ खेतों का मौका मुआयना किया। गांव के कई किसानों के खेतों में गेहूं की फसल तेज बारिश हवा के कारण धराशायी हो चुकी हैं। किसान राजेश राठौर ने बताया कि पहले सोयाबीन की फसल में पीला मौजेक व तेज बारिश से खराब हुई थी, अब गेहूं फसल से आस बनी हुई थी पर बेमौसम बारिश उसे भी नहीं छोड़ा। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। इस दौरान उपस्थित किसान महेश कुमावत, शांतिलाल, अजय, बंटी, केसुराम, पंकज आदि मौजूद थे।