एसपी ने थाने में जांची बलवा ड्रिल के समय उपयोग आने वाली सामग्री

रतलाम. एसपी अमित कुमार बीती रात अचानक ही औद्योगिक क्षेत्र थाने पहुं्च रतलाम पहुंचकर आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने पूरे थाने का हर जगह स्वयं जाकर व्यवस्थाएं ही चेक नहीं की वरन पुलिस की कार्यप्रणाली को भी जांचा। एसपी कुमार ने पुलिस को आम जनता और खासकर थाने में आने वाले फरियादियों से अच्छा व्यवहार करने की हिदायत भी दी। एसपी ने थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र निरीक्षक सत्येंद्र रघुवंशी एवं थाना स्टाफ से थाना क्षेत्र की कानून व्यवस्था एवं लंबित अपराध के संबंध में चर्चा की।