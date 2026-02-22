पहले दोस्ती, फिर प्यार…धर्म परिवर्तन कराने का नया जाल, आरोपी गिरफ्तार, परिवार फरार

मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस का फोकस फरार सह-आरोपियों पर है, जिनकी तलाश में अलग-अलग स्थानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही उन्हें भी हिरासत में ले लिया जाएगा। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच की जिम्मेदारी उपनिरीक्षक स्तर के अधिकारी को सौंपी गई है और हर पहलू की बारीकी से पड़ताल की जा रही है। इस घटना के सामने आने के बाद अहिल्यानगर जिले में सनसनी फैल गई है और अभिभावकों के बीच बच्चों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता देखी जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही उन्हें भी हिरासत में ले लिया जाएगा। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच की जिम्मेदारी उपनिरीक्षक स्तर के अधिकारी को सौंपी गई है और हर पहलू की बारीकी से पड़ताल की जा रही है।