32 घंटे का कहर! मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे जाम में फंसे 1.2 लाख लोग, अब मिलेगा ₹5.16 करोड़ का रिफंड

Mumbai Pune Expressway jam:मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर 3 फरवरी 2026 को महाजाम में फंसे लोगों को राहत मिलने जा रही है। दरअसल, एक्सप्रेसवे पर 32 घंटे तक चले भीषण ट्रैफिक जाम फंसे करीब 1.2 लाख यात्रियों को टोल टैक्स वापस करने का फैसला किया है। अधिकारियों के अनुसार, कुल ₹5.16 करोड़ की राशि प्रभावित यात्रियों के FASTag खातों में अगले सप्ताह तक ट्रांसफर कर दी जाएगी। यह लंबा ट्रैफिक जाम खोपोली के पास एक गैस टैंकर के पलटने के बाद लगा था, जिससे एक्सप्रेसवे पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया। हजारों वाहन घंटों तक सड़क पर फंसे रहे और यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।