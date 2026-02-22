Sharad Pawar: NCP (SP) प्रमुख शरद पवार को अचानक अस्पताल में कराया भर्ती, जानें अब कैसी हालत

बता दें कि शनिवार को उनकी पार्टी के नेता अंकुश काकड़े ने कहा कि शरद पवार अपने राज्यसभा के कार्यकाल को लेकर खुद फैसला ले सकते हैं। काकड़े ने कहा कि पवार के सक्रिय राजनीति से रिटायर होने की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है और पार्टी की बैठकों में भी इस पर चर्चा नहीं हुई है।