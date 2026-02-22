22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Sharad Pawar: NCP (SP) प्रमुख शरद पवार को अचानक अस्पताल में कराया भर्ती, जानें अब कैसी हालत

Sharad Pawar hospitalised: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के प्रमुख शरद पवार को हल्के डिहाइड्रेशन के कारण पुणे के अस्पतला में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत स्थिर है और उन्हें निगरानी में रखा गया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Ashib Khan

Feb 22, 2026

Sharad Pawar, Nationalist Congress Party , NCP Sharad Pawar faction chief, Supriya Sule statement, Sharad Pawar hospitalised,

शरद पवार को अस्पताल में कराया भर्ती (Photo-IANS)

Sharad Pawar hospitalised: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के प्रमुख शरद पवार को रविवार को पुणे के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार उन्हें हल्का डिहाइड्रेशन (पानी की कमी) हुआ था, जिसके बाद एहतियातन अस्पताल में दाखिल किया गया।

पुणे स्थित रूबी हॉल अस्पताल की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि 85 वर्षीय नेता की हालत अब स्थिर है और उन्हें आवश्यक तरल पदार्थ (फ्लूइड्स) दिए जा रहे हैं।

बेटी सुप्रिया ने दी जानकारी

पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें फॉलो-अप जांच और हाइड्रेशन के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है तथा उन्होंने डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों का धन्यवाद भी किया।

अस्पताल के मुख्य हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. पुरवेज़ ग्रांट और फिज़िशियन डॉ. अभिजीत लोढ़ा, जो उनके उपचार की निगरानी कर रहे हैं, ने बताया कि पवार की स्थिति स्थिर है। उन्हें लगभग दो दिनों तक अस्पताल में निगरानी में रखा जाएगा, जिसके बाद घर भेजा जा सकता है।

गौरतलब है कि इससे करीब दो सप्ताह पहले भी पवार को सीने में संक्रमण के कारण इसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उन्हें 14 फरवरी को छुट्टी मिली थी।

शरद पवार को लेकर लगाई जा रही अटकलें

बता दें कि शनिवार को उनकी पार्टी के नेता अंकुश काकड़े ने कहा कि शरद पवार अपने राज्यसभा के कार्यकाल को लेकर खुद फैसला ले सकते हैं। काकड़े ने कहा कि पवार के सक्रिय राजनीति से रिटायर होने की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है और पार्टी की बैठकों में भी इस पर चर्चा नहीं हुई है।

उन्होंने कहा कि अगले राज्यसभा कार्यकाल के बारे में जो भी निर्णय होगा, वह पवार साहब ही लेंगे। फिलहाल यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि 85 वर्षीय पवार अपना मौजूदा कार्यकाल पूरा करने के बाद धीरे-धीरे सक्रिय संसदीय राजनीति से दूरी बना सकते हैं।

ये भी पढ़ें

Rajya Sabha Election: राज्यसभा चुनाव से पहले टेंशन में कांग्रेस, इन राज्यों में फंस गया पेच
राष्ट्रीय
Rajya Sabha

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

22 Feb 2026 12:56 pm

Published on:

22 Feb 2026 12:24 pm

Hindi News / National News / Sharad Pawar: NCP (SP) प्रमुख शरद पवार को अचानक अस्पताल में कराया भर्ती, जानें अब कैसी हालत

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

कांग्रेस शासित राज्य में BJP प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, घर से निकलते ही पुलिस ने लिया हिरासत में

telangana bjp chief
राष्ट्रीय

Weekly Weather Update: अगले 7 दिनों के मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। उत्तर भारत में जहां चिलचिलाती गर्मी अपना असर दिखाएगी, वहीं दक्षिण और पूर्वी राज्यों में भारी बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया गया है।

IMD Rain Alert
राष्ट्रीय

BJP में शामिल होने के बाद भूपेन बोरा की सामने आई पहली प्रतिक्रिया, बोले-कांग्रेस…..

Bhupen Borah joins BJP
राष्ट्रीय

लड़की को हवा में किस करना पड़ा महंगा, विशेष अदालत ने मनचले को भेजा 3 साल के लिए जेल

Flying kiss
राष्ट्रीय

जम्मू कश्मीर में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी

Indian army encounter with terrorists
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.