Rajya Sabha Election: राज्यसभा चुनाव से पहले टेंशन में कांग्रेस, इन राज्यों में फंस गया पेच

Rajya Sabha Election: अप्रैल में 10 राज्यों की खाली होने वाली 37 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने वोटिंग का ऐलान कर दिया है। इन सीटों पर 16 मार्च को मतदान होगा। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस टेंशन में है, क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस (Indian National Congress) जीत सकती है लेकिन इतिहास बताता है कि क्रॉस वोटिंग के चलते जीतती हुई बाजी भी हाथ से निकल गई। इसके अलावा इस साल देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने है, ऐसे में राज्यसभा चुनाव के जरिए कांग्रेस अपने आप को एकजुट दिखाने का भी प्रयास करेगी।