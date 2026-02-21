कहीं आपकी ट्रेन तो नहीं? Delhi-UP समेत इन रूट्स पर कई ट्रेनें कैंसिल, चेक करें पूरी लिस्ट

रेलवे प्रशासन के अनुसार, इन ट्रेनों को रद्द करने के पीछे मुख्य वजह मेंटेनेंस कार्य, ट्रैक अपग्रेडेशन, ब्रिज रिपेयर, लाइन ब्लॉक और अन्य तकनीकी सुधार कार्य हैं। सर्दियों में कोहरा अक्सर ट्रेनों की देरी का बड़ा कारण बनता है, लेकिन इस बार ज्यादातर रद्दीकरण इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार कार्यों की वजह से किया गया है। रेलवे का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेनों को भविष्य में समय पर चलाने के लिए ये कदम जरूरी हैं।