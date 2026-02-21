21 फ़रवरी 2026,

राष्ट्रीय

कहीं आपकी ट्रेन तो नहीं? Delhi-UP समेत इन रूट्स पर कई ट्रेनें कैंसिल, चेक करें पूरी लिस्ट

भारतीय रेलवे ने फरवरी–मार्च 2026 में दिल्ली, यूपी और बिहार रूट की 24 ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द किया है।

भारत

image

Devika Chatraj

Feb 21, 2026

इंडियन रेलवे ने कैंसिल की कई ट्रेनें (AI Image)

देश में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं और लंबी दूरी की यात्रा के लिए भारतीय रेलवे आज भी सबसे भरोसेमंद और किफायती विकल्प माना जाता है। ऐसे में भारतीय रेलवे ने परिचालन और तकनीकी कारणों के चलते दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार रूट की कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को अस्थायी रूप से कैंसिल कर दिया है।

कब से कब तक रहेगी बंद?

फरवरी 2026 के आखिर से लेकर मार्च 2026 की शुरुआत तक कुल 24 ट्रेनें (कई जोड़ी सेवाएं शामिल) रद्द रहेंगी। यदि आपने इन तारीखों में यात्रा की योजना बनाई है, तो घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर जांच लें, ताकि आखिरी समय की परेशानी से बचा जा सके।

क्यों रद्द की गईं ये ट्रेनें?

रेलवे प्रशासन के अनुसार, इन ट्रेनों को रद्द करने के पीछे मुख्य वजह मेंटेनेंस कार्य, ट्रैक अपग्रेडेशन, ब्रिज रिपेयर, लाइन ब्लॉक और अन्य तकनीकी सुधार कार्य हैं। सर्दियों में कोहरा अक्सर ट्रेनों की देरी का बड़ा कारण बनता है, लेकिन इस बार ज्यादातर रद्दीकरण इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार कार्यों की वजह से किया गया है। रेलवे का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेनों को भविष्य में समय पर चलाने के लिए ये कदम जरूरी हैं।

यात्रियों के लिए जरूरी सलाह

  • IRCTC ऐप पर ट्रेन का लाइव स्टेटस चेक करें।
  • रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट देखें।
  • 139 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।
  • अपडेटेड जानकारी लेने से आप अनावश्यक परेशानी और स्टेशन पर लंबी लाइन से बच सकते हैं।

फरवरी-मार्च 2026 में रद्द रहने वाली ट्रेनों की पूरी लिस्ट

  • ट्रेन संख्या 14111: मुजफ्फरपुर-प्रयागराज जंक्शन एक्सप्रेस – 25 फरवरी 2026 तक रद्द
  • ट्रेन संख्या 22198: वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी)-कोलकाता एक्सप्रेस – 27 फरवरी 2026 तक रद्द
  • ट्रेन संख्या 12327: हावड़ा-देहरादून उपासना एक्सप्रेस – 27 फरवरी 2026 तक रद्द
  • ट्रेन संख्या 12328: देहरादून-हावड़ा उपासना एक्सप्रेस – 28 फरवरी 2026 तक रद्द
  • ट्रेन संख्या 14003: मालदा टाउन-नई दिल्ली एक्सप्रेस – 28 फरवरी 2026 तक रद्द
  • ट्रेन संख्या 14004: नई दिल्ली-मालदा टाउन एक्सप्रेस – 26 फरवरी 2026 तक रद्द
  • ट्रेन संख्या 14523: बरौनी-अंबाला हरिहर एक्सप्रेस – 26 फरवरी 2026 तक रद्द
  • ट्रेन संख्या 14524: अंबाला-बरौनी हरिहर एक्सप्रेस – 24 फरवरी 2026 तक रद्द
  • ट्रेन संख्या 14618: अमृतसर-पूर्णिया कोर्ट जनसेवा एक्सप्रेस – 28 फरवरी 2026 तक रद्द
  • ट्रेन संख्या 15903: डिब्रूगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस – 27 फरवरी 2026 तक रद्द
  • ट्रेन संख्या 15904: चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस – 01 मार्च 2026 तक रद्द
  • ट्रेन संख्या 15620: कामाख्या-गया एक्सप्रेस – 23 फरवरी 2026 तक रद्द
  • ट्रेन संख्या 15619: गया-कामाख्या एक्सप्रेस – 24 फरवरी 2026 तक रद्द
  • ट्रेन संख्या 15621: कामाख्या-आनंद विहार एक्सप्रेस – 26 फरवरी 2026 तक रद्द
  • ट्रेन संख्या 15622: आनंद विहार-कामाख्या एक्सप्रेस – 27 फरवरी 2026 तक रद्द
  • ट्रेन संख्या 12873: हटिया-आनंद विहार एक्सप्रेस – 26 फरवरी 2026 तक रद्द
  • ट्रेन संख्या 12874: आनंद विहार-हटिया एक्सप्रेस – 27 फरवरी 2026 तक रद्द
  • ट्रेन संख्या 18103: टाटा-अमृतसर एक्सप्रेस – 25 फरवरी 2026 तक रद्द
  • ट्रेन संख्या 18104: अमृतसर-टाटा एक्सप्रेस – 27 फरवरी 2026 तक रद्द
  • ट्रेन संख्या 22197: कोलकाता-वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी) एक्सप्रेस – 01 मार्च 2026 तक रद्द
  • ट्रेन संख्या 14617: पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस – 02 मार्च 2026 तक रद्द
  • ट्रेन संख्या 22857: संतरागाछी-आनंद विहार एक्सप्रेस – 02 मार्च 2026 तक रद्द
  • ट्रेन संख्या 22858: आनंद विहार-संतरागाछी एक्सप्रेस – 03 मार्च 2026 तक रद्द

संबंधित विषय:

indian railway

Published on:

21 Feb 2026 09:41 am

Hindi News / National News / कहीं आपकी ट्रेन तो नहीं? Delhi-UP समेत इन रूट्स पर कई ट्रेनें कैंसिल, चेक करें पूरी लिस्ट

