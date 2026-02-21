कहीं आपकी ट्रेन तो नहीं? Delhi-UP समेत इन रूट्स पर कई ट्रेनें कैंसिल, चेक करें पूरी लिस्ट

इंडियन रेलवे ने कैंसिल की कई ट्रेनें (AI Image)
देश में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं और लंबी दूरी की यात्रा के लिए भारतीय रेलवे आज भी सबसे भरोसेमंद और किफायती विकल्प माना जाता है। ऐसे में भारतीय रेलवे ने परिचालन और तकनीकी कारणों के चलते दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार रूट की कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को अस्थायी रूप से कैंसिल कर दिया है।
फरवरी 2026 के आखिर से लेकर मार्च 2026 की शुरुआत तक कुल 24 ट्रेनें (कई जोड़ी सेवाएं शामिल) रद्द रहेंगी। यदि आपने इन तारीखों में यात्रा की योजना बनाई है, तो घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर जांच लें, ताकि आखिरी समय की परेशानी से बचा जा सके।
रेलवे प्रशासन के अनुसार, इन ट्रेनों को रद्द करने के पीछे मुख्य वजह मेंटेनेंस कार्य, ट्रैक अपग्रेडेशन, ब्रिज रिपेयर, लाइन ब्लॉक और अन्य तकनीकी सुधार कार्य हैं। सर्दियों में कोहरा अक्सर ट्रेनों की देरी का बड़ा कारण बनता है, लेकिन इस बार ज्यादातर रद्दीकरण इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार कार्यों की वजह से किया गया है। रेलवे का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेनों को भविष्य में समय पर चलाने के लिए ये कदम जरूरी हैं।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग