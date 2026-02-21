लाल किले के सामने धमाके का अलर्ट, मंदिरों को बनाया जा सकता है निशाना

आपको बता दें की 10 नवंबर 2025 को लाल किला क्षेत्र के पास शाम के समय एक भीषण धमाका हुआ था। यह विस्फोट एक कार में हुआ, जो करीब तीन घंटे तक पार्किंग में खड़ी रही थी। धमाके की चपेट में कई लोग आ गए थे, कई वाहनों में आग लग गई थी और कई लोगों की जान चली गई थी। इस घटना में अनेक लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे।