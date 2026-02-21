कौन हैं नील कात्याल? जिन्होंने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में फेल कर दिया डोनाल्ड ट्रंप का ‘टैरिफ दांव’

Who is Neal Katyal: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलों से डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ प्लान को विफल करने वाले भारतीय मूल के अमेरिकी वकील नील कात्याल दुनिया भर में सुर्खियों में हैं। वह इस ऐतिहासिक फैसले के मुख्य चेहरे के रूप में उभरे हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ लगाने के विशेषाधिकार को चुनौती दी थी। इसके परिणामस्वरूप, अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा आपातकालीन शक्तियों (Emergency Powers) के तहत लगाए गए टैरिफ को असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया है।