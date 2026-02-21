अजित पवार की मौत पर भतीजे रोहित पवार ने दिया चौंकाने वाला बयान, दादा का एक्सीडेंट…

रोहित पवार ने VSR एविएशन कंपनी की भूमिका पर कड़ी आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि अजित पवार के प्लेन क्रैश में अतिरिक्त ईंधन टैंक लगे थे, जिससे विस्फोट की तीव्रता बढ़ी। ब्लैक बॉक्स बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने पर सवाल उठाए, क्योंकि यह अत्यधिक गर्मी सहन करने वाला होता है। कंपनी के मालिक के हादसे के बाद अचानक गायब (या विदेश भागने) पर संदेह जताया। साथ ही, TDP नेताओं से कंपनी के कथित गहरे संबंध बताकर जांच की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए। उन्होंने पूरी पारदर्शिता और गहन, निष्पक्ष जांच की मांग की है।