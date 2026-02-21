BJP नेता गिरफ्तार, 4 बच्चों को लातों घूसों से पीटा

सूत्रों के अनुसार, सरकार के कार शोरूम में पहले भी कई चोरी की घटनाएं हो चुकी थीं, और इस बार भी चोरी की घटना का संदेह था। अर्जुन सरकार और उनके कुछ सहयोगियों ने शहर के वार्ड नंबर 9 से चार लड़कों को उठाया और उन्हें यह भरोसा दिलाया कि उन्हें कैटरिंग सेवा में नौकरी मिल जाएगी। लेकिन बाद में इन्हें शिकारपुर क्षेत्र स्थित सरकार के गोदाम में ले जाकर बुरी तरह से पीटा गया।