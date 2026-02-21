21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

BJP नेता गिरफ्तार, 4 बच्चों को लातों घूसों से पीटा

पश्चिम बंगाल में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता अर्जुन सरकार को चार नाबालिगों की चोरी के आरोप में पिटाई के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है।

कोलकाता

image

Feb 21, 2026

BJP युवा मोर्चा के नेता गिरफ्तार (File Photo)

पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर के डालखोला में बीजेपी के युवा मोर्चा के नेता अर्जुन सरकार को शुक्रवार को उनके कार शोरूम से चोरी के आरोप में चार नाबालिग लड़कों की बुरी तरह पिटाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है। अर्जुन सरकार ने आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया गया है।

चोरी के आरोप और नाबालिगों की पिटाई

सूत्रों के अनुसार, सरकार के कार शोरूम में पहले भी कई चोरी की घटनाएं हो चुकी थीं, और इस बार भी चोरी की घटना का संदेह था। अर्जुन सरकार और उनके कुछ सहयोगियों ने शहर के वार्ड नंबर 9 से चार लड़कों को उठाया और उन्हें यह भरोसा दिलाया कि उन्हें कैटरिंग सेवा में नौकरी मिल जाएगी। लेकिन बाद में इन्हें शिकारपुर क्षेत्र स्थित सरकार के गोदाम में ले जाकर बुरी तरह से पीटा गया।

पीड़ित परिवार का आरोप

एक पीड़ित लड़के, मनिक रॉय के पिता ने आरोप लगाया कि उनके बेटे और तीन अन्य लड़कों को झूठे आरोपों में फंसाया गया और बर्बरता से पीटा गया। उन्होंने कहा, "नेता के आदमी मेरे बेटे और अन्य लड़कों को कैटरिंग के काम के बहाने ले गए। वहां उनकी बुरी तरह से पिटाई की गई। मेरे बेटे को गंभीर चोटें आई हैं, जो अब मेडिकल कॉलेज में इलाज करा रहे हैं।"

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने अर्जुन सरकार को गिरफ्तार कर लिया, जो उस समय शहर से बाहर थे। मामले से संबंधित एक अन्य व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी है और सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

Updated on:

21 Feb 2026 01:53 pm

Published on:

21 Feb 2026 01:50 pm

