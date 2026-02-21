मेहुल चोकसी के बेटे पर ED का शिकंजा, PNB घोटाले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी

मेहुल चोकसी
पंजाब नेशनल बैंक14,000 करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज़ घोटाले की जांच में अब एक और बड़ा मोड़ आया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) मेहुल चोकसी के बाद अब उनके बेटे रोहन चोकसी के खिलाफ भी शिकंजा कसने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक धोखाधड़ी से जुड़े इस मामले में ED जल्द ही रोहन चोकसी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर सकती है। यह मामला करीब 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अवैध लेन‑देन से जुड़ा है, जिसमें PNB की करोड़ों रुपये की हानि हुई थी।
पहले PNB बैंक फ्रॉड मामले की जांच में रोहन चोकसी का नाम किसी भी FIR या चार्जशीट में आरोपी के रूप में शामिल नहीं था, लेकिन ED को जांच में नए सबूत और इनसाइट्स मिले हैं, जिनसे पता चला है कि रोहन चोकसी अपने पिता मेहुल चोकसी द्वारा स्थापित कुछ डमी कंपनियों में निदेशक के रूप में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। इसी गंभीरता को देखते हुए ED ने अब उसे भी मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक धोखाधड़ी से जुड़े आरोपों के तहत आदेशित चार्जशीट दर्ज करने की योजना तैयार कर ली है।
सूत्रों के अनुसार ED की कार्रवाई इसी तक सीमित नहीं है। जांच एजेंसी मेहुल चोकसी की पत्नी प्रीति चोकसी को भी भगोड़ा आर्थिक अपराधी (Fugitive Economic Offender) घोषित करने के लिए अदालत में आवेदन दाखिल करने की तैयारी कर रही है। अगर रोहन चोकसी के खिलाफ चार्जशीट सफलतापूर्वक दाखिल हो जाती है, तो ED उनसे जुड़े आरोपों के बारे में भी विशेष अदालत से भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है।
ख़ास बात यह है कि रोहन चोकसी इस समय अमेरिका में मौजूद हैं और उनके प्रत्यर्पण (extradition) को लेकर भी कानून पक्ष आगे की रणनीतियाँ तय कर रहा है।
