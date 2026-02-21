21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मेहुल चोकसी के बेटे पर ED का शिकंजा, PNB घोटाले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी

PNB घोटाले के मामले में ED रोहन चोकसी पर कार्रवाई करेगी। मेहुल चोकसी की पत्नी प्रीति को भी भगोड़ा घोषित किया जा सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Feb 21, 2026

मेहुल चोकसी

पंजाब नेशनल बैंक14,000 करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज़ घोटाले की जांच में अब एक और बड़ा मोड़ आया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) मेहुल चोकसी के बाद अब उनके बेटे रोहन चोकसी के खिलाफ भी शिकंजा कसने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक धोखाधड़ी से जुड़े इस मामले में ED जल्द ही रोहन चोकसी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर सकती है। यह मामला करीब 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अवैध लेन‑देन से जुड़ा है, जिसमें PNB की करोड़ों रुपये की हानि हुई थी।

जांच के केंद्र में रोहन चोकसी

पहले PNB बैंक फ्रॉड मामले की जांच में रोहन चोकसी का नाम किसी भी FIR या चार्जशीट में आरोपी के रूप में शामिल नहीं था, लेकिन ED को जांच में नए सबूत और इनसाइट्स मिले हैं, जिनसे पता चला है कि रोहन चोकसी अपने पिता मेहुल चोकसी द्वारा स्थापित कुछ डमी कंपनियों में निदेशक के रूप में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। इसी गंभीरता को देखते हुए ED ने अब उसे भी मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक धोखाधड़ी से जुड़े आरोपों के तहत आदेशित चार्जशीट दर्ज करने की योजना तैयार कर ली है।

मेहुल चोकसी की पत्नी का नाम भी शामिल

सूत्रों के अनुसार ED की कार्रवाई इसी तक सीमित नहीं है। जांच एजेंसी मेहुल चोकसी की पत्नी प्रीति चोकसी को भी भगोड़ा आर्थिक अपराधी (Fugitive Economic Offender) घोषित करने के लिए अदालत में आवेदन दाखिल करने की तैयारी कर रही है। अगर रोहन चोकसी के खिलाफ चार्जशीट सफलतापूर्वक दाखिल हो जाती है, तो ED उनसे जुड़े आरोपों के बारे में भी विशेष अदालत से भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है।

अभी अमेरिका में हैं रोहन चोकसी

ख़ास बात यह है कि रोहन चोकसी इस समय अमेरिका में मौजूद हैं और उनके प्रत्यर्पण (extradition) को लेकर भी कानून पक्ष आगे की रणनीतियाँ तय कर रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

21 Feb 2026 01:12 pm

Hindi News / National News / मेहुल चोकसी के बेटे पर ED का शिकंजा, PNB घोटाले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

AI समिट में हंगामा पड़ा भारी! यूथ कांग्रेस के नेताओं को बड़ा झटका, कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा

राष्ट्रीय

पश्चिम बंगाल चुनाव 2026: महिला मुख्यमंत्री के बावजूद टिकट में महिलाओं की हिस्सेदारी क्यों कम?

राष्ट्रीय

BJP नेता गिरफ्तार, 4 बच्चों को लातों घूसों से पीटा

राष्ट्रीय

सड़कों पर उतरी BJYM: राहुल गांधी के घर का घेराव, 'शर्टलेस' प्रदर्शन का दिया करारा जवाब

BJP Nationwide Protest
राष्ट्रीय

अजित पवार की मौत पर भतीजे रोहित पवार ने दिया चौंकाने वाला बयान, दादा का एक्सीडेंट…

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.