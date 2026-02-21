मेहुल चोकसी के बेटे पर ED का शिकंजा, PNB घोटाले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी

पहले PNB बैंक फ्रॉड मामले की जांच में रोहन चोकसी का नाम किसी भी FIR या चार्जशीट में आरोपी के रूप में शामिल नहीं था, लेकिन ED को जांच में नए सबूत और इनसाइट्स मिले हैं, जिनसे पता चला है कि रोहन चोकसी अपने पिता मेहुल चोकसी द्वारा स्थापित कुछ डमी कंपनियों में निदेशक के रूप में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। इसी गंभीरता को देखते हुए ED ने अब उसे भी मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक धोखाधड़ी से जुड़े आरोपों के तहत आदेशित चार्जशीट दर्ज करने की योजना तैयार कर ली है।