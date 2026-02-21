21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पश्चिम बंगाल चुनाव 2026: महिला मुख्यमंत्री के बावजूद टिकट में महिलाओं की हिस्सेदारी क्यों कम?

West Bengal election 2026: 2011, 2016 और 2021—तीनों चुनावों में पश्चिम बंगाल के किसी भी बड़े दल ने महिलाओं को 33% टिकट नहीं दिए। यहां तक कि 25% का आंकड़ा पार करना भी मुश्किल साबित हुआ।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Ashib Khan

Feb 21, 2026

बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं (Photo-IANS)

West Bengal election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लंबे समय से सत्ता में हैं और अपनी पार्टी व सरकार-दोनों पर मजबूत पकड़ रखती हैं। इसके बावजूद एक अहम सवाल बार-बार उठ रहा है: क्या उनकी पार्टी समेत अन्य दल महिलाओं को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व दे रहे हैं?

महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले नारी शक्ति वंदन कानून से उम्मीदें जरूर बढ़ी हैं, लेकिन यह प्रावधान 2027 के बाद लागू होगा। यानी 2026 के विधानसभा चुनाव में इसका सीधा असर दिखाई नहीं देगा। ऐसे में, जब राज्य की बागडोर एक महिला मुख्यमंत्री के हाथ में है, तब टिकट वितरण में लैंगिक संतुलन और भी महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है।

पिछले चुनावों का रिकॉर्ड क्या कहता है?

पिछले तीन विधानसभा चुनावों के आंकड़े बताते हैं कि लगभग सभी बड़े दल महिलाओं को टिकट देने में पीछे रहे हैं।

2011 विधानसभा चुनाव

  • तृणमूल कांग्रेस — 14.2%
  • बीजेपी — 8%
  • कांग्रेस — 10.6%
  • CPI (M) — 23.8% (सबसे अधिक, पर 33% से काफी कम)

2016 विधानसभा चुनाव

  • तृणमूल कांग्रेस — 15.4%
  • बीजेपी — 11%
  • कांग्रेस — 9.8%
  • सीपीएम — 12.8%

  ➡️ कोई भी दल 20% तक नहीं पहुंचा

2021 विधानसभा चुनाव

  • तृणमूल कांग्रेस — 16.6%
  • बीजेपी — 13%
  • सीपीएम — 15.1%
  • कांग्रेस — 7.6%

  ➡️ महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद कोई पार्टी 25% तक नहीं पहुंच सकी

2026 चुनाव: असली परीक्षा

बता दें कि 2011, 2016 और 2021—तीनों चुनावों में पश्चिम बंगाल के किसी भी बड़े दल ने महिलाओं को 33% टिकट नहीं दिए। यहां तक कि 25% का आंकड़ा पार करना भी मुश्किल साबित हुआ।

अब 2026 का चुनाव राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ी परीक्षा होगा—क्या वे महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाएंगे या फिर टिकट वितरण का पुराना पैटर्न ही जारी रहेगा?

महिलाओं के लिए कई योजना है चालू

प्रदेश में महिलाओं के लिए सीएम ममता बनर्जी ने कई योजनाएं शुरू की है। महिलाओं को आर्थिक सहयता देने के लिए लक्ष्मी भंडार योजना चालू है। वहीं कन्याश्री योजना लड़कियों की पढ़ाई जारी रखने और बाल विवाह रोकने में मदद करती है। इसके अलावा रूपश्री योजना के तहत गरीब परिवार की बेटियों को शादी के लिए अनुदान दिया जाता है। स्वास्थ्य साथी योजना में परिवार को महिलाओं के नाम पर मुफ्त इलाज का बीमा मिलता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

21 Feb 2026 02:23 pm

Hindi News / National News / पश्चिम बंगाल चुनाव 2026: महिला मुख्यमंत्री के बावजूद टिकट में महिलाओं की हिस्सेदारी क्यों कम?

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

AI समिट में हंगामा पड़ा भारी! यूथ कांग्रेस के नेताओं को बड़ा झटका, कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा

राष्ट्रीय

BJP नेता गिरफ्तार, 4 बच्चों को लातों घूसों से पीटा

राष्ट्रीय

सड़कों पर उतरी BJYM: राहुल गांधी के घर का घेराव, 'शर्टलेस' प्रदर्शन का दिया करारा जवाब

BJP Nationwide Protest
राष्ट्रीय

मेहुल चोकसी के बेटे पर ED का शिकंजा, PNB घोटाले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी

राष्ट्रीय

अजित पवार की मौत पर भतीजे रोहित पवार ने दिया चौंकाने वाला बयान, दादा का एक्सीडेंट…

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.